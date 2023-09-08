Оккупанты нанесли удар по Сумам, есть разрушения: все службы работают на месте

Утром 8 сентября российские военные преступники атаковали Сумы. Ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта.

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Об этом сообщили в Telegram мэр города Александр Лысенко и Сумская областная военная администрация. Один из домов разрушен полностью, еще несколько повреждены.

"Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают", – отметил Лысенко.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне ударили дроном Shahed-136 по городу Сумы. Попадание было по жилому кварталу, есть поврежденная гражданская инфраструктура.

В Сумской ОВА сообщили о повреждении одного частного дома, двух магазинов и 20 квартир в многоэтажке. Еще один дрон-камикадзе удалось уничтожить благодаря силам ПВО Украины.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал Сумское направление и заявил, что его необходимо усилить противовоздушной обороной для защиты украинского неба от атак со стороны врага. Кроме того, наши воины должны укрепить регион на случай нового нападения российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В августе в Сумской области украинские защитники обнаружили ДРГ врага возле одного из сел Зноб-Новгородской территориальной громады. Шквальным огнем ВСУ заставили российских оккупантов бежать.

– 8 августа российские оккупационные войска обстреляли Великописаревскую громаду Ахтырского района Сумской области. В результате этой атаки пострадало местное фермерское хозяйство.

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