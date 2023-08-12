В Сумской области обнаружили ДРГ врага: шквальным огнем оккупантов заставили убегать

В Сумской области украинские защитники обнаружили ДРГ врага. Шквальным огнем ВСУ заставили российских оккупантов убегать.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. В частности, группу захватчиков обнаружили недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины.

"Сегодня, 12 августа, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, неподалеку от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины во время проведения рекогносцировки, военнослужащими отдельной механизированной бригады была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника", – говорится в сообщении.

Зрительно и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. В помощь Силам обороны в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничного залога с расчетами БПЛА.

По словам Наева, шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за государственную границу Украины.

Отход ДРГ российские оккупанты прикрывали минометами 120-мм калибра.

"Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны. Слава Украине! Вместе победим!" – резюмировал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины уничтожили живую силу оккупантов на Сумском направлении. Это был ответ ВСУ на провокационные обстрелы гражданского населения в Сумской области со стороны ВС РФ.

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