ВСУ отомстили оккупантам за обстрелы Сумщины, нанеся точечные удары. Видео
Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать врага. Так, Силы обороны Украины уничтожили живую силу оккупантов на Сумском направлении.
Об этом сообщил украинский военнослужащий, блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram-канале. Он также показал кадры точечного поражения противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Точечное огневое поражение живой силы противника", – написал он.
При этом "Штирлиц" указал, что украинские бойцы действовали на Сумском направлении.
OBOZREVATEL с ссылкой на собственный источник сообщает, что это ответ Сил обороны Украины на провокативные обстрелы гражданского населения в Сумской области со стороны ВС РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– представительница Британии во время заседания Совета Безопасности ООН сообщила, что Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террориста уже сократилась на 200 тысяч военных;
– грузинские добровольцы, которые плечом к плечу с украинскими воинами противостоят российской агрессии в Украине, провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, отбив их у врага. Бойцы пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков.
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