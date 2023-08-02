ВСУ отомстили оккупантам за обстрелы Сумщины, нанеся точечные удары. Видео

Украинские защитники продолжают успешно ликвидировать врага. Так, Силы обороны Украины уничтожили живую силу оккупантов на Сумском направлении.

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Об этом сообщил украинский военнослужащий, блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram-канале. Он также показал кадры точечного поражения противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Точечное огневое поражение живой силы противника", – написал он.

При этом "Штирлиц" указал, что украинские бойцы действовали на Сумском направлении.

OBOZREVATEL с ссылкой на собственный источник сообщает, что это ответ Сил обороны Украины на провокативные обстрелы гражданского населения в Сумской области со стороны ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представительница Британии во время заседания Совета Безопасности ООН сообщила, что Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террориста уже сократилась на 200 тысяч военных;

– грузинские добровольцы, которые плечом к плечу с украинскими воинами противостоят российской агрессии в Украине, провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, отбив их у врага. Бойцы пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков.