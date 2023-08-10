Россияне обстреляли фермерское хозяйство на Сумщине: повреждена техника и ангар. Фото

Во вторник, 8 августа, российские оккупационные войска обстреляли Великописаревскую громаду Ахтырского района Сумской области. В результате этой атаки пострадало местное фермерское хозяйство.

Видео дня

Были повреждены ангар и сельскохозяйственная техника. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обстрел произошел около 19:30, оккупанты вели огонь из артиллерии с территории Российской Федерации. Кроме фермерского хозяйства были повреждены также четыре частных дома.

Прокуроры и другие правоохранители задокументировали последствия атаки, было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"После проведения первоочередных следственных действий материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины уничтожили живую силу оккупантов на Сумском направлении. Это был ответ ВСУ на провокационные обстрелы гражданского населения в Сумской области со стороны ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!