СБУ по горячим следам задержала россиянку, корректировавшую удары по Сумам 7 сентября. Фото

Служба безопасности Украины по горячим следам задержала россиянку, корректировавшую вражеские удары по Сумам 7 сентября. Ею оказалась гражданка РФ, которая имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба ВС страны-агрессора, известным как ГРУ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным следствия, вражеская пособница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников. Для этого она обходила территорию облцентра якобы по своим делам или выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых.

Всю полученную информацию россиянка "сливала" через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Как установила спецслужба, у женщины была и другая задача от российского ГРУ – создавала в городе собственную агентурную сеть. С этой целью злоумышленница подыскивала "единомышленников", которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

В настоящее время россияне сообщены о подозрении по двум статьям УК:

– ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

В случае доказательства вины женщине грозит пожизненное заключение.

Новиан дополняется...