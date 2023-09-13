Оккупанты атаковали юг Одесщины, есть прилеты и разрушения: пострадали шесть человек

Ночью 13 сентября российские террористы в который раз атаковали юг Одесской области ударными дронами. Есть попадания в Измаильском районе, по меньшей мере 6 человек получили ранения.

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Об этом сообщил в Telegram руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

По словам Кипера, продолжается ликвидация последствий атаки, спасатели укрощают огонь.

Относительно пострадавших председатель ОВА сообщил, что три человека находятся в тяжелом и трое – в среднем состоянии тяжести. Они доставлены в больницу, предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, британская разведка сообщила, что в прошлом месяце российские военные нацелили "несколько ракет" в гражданское грузовое судно в Черном море. Однако эту атаку успешно отразила украинская противовоздушная оборона. Речь идет о корабле под флагом Либерии, стоявшем в Одесском порту.

Ракеты, среди которых два "Калибра", были выпущены с судна Черноморского флота РФ и сбиты украинской ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 12 сентября в Запорожье раздались взрывы. Вероятно, российские оккупанты применили против мирного города баллистические ракеты.

– 11 сентября войска РФ ударили по Станиславской общине Херсонского района. Пострадала амбулатория, ранения получили двое гражданских.

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