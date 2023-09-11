При обстреле Одессы Россия сознательно целилась 'Калибрами' в иностранное судно – разведка Британии

Российские военные в прошлом месяце нацелили "несколько ракет" в гражданское грузовое судно в Черном море. Однако эту атаку успешно отразила украинская противовоздушная оборона.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании, ссылаясь на данные разведки. Ракеты, среди которых два "Калибра", были выпущены с судна Черноморского флота РФ и сбиты украинским ПВО.

Отмечается, что россияне пытались попасть в грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в Одесском порту.

Примечательно, что эта атака произошла после предупреждений США о том, что оккупанты могут обстреливать гражданские суда в Черном море.

"Путин пытается выиграть войну, которую он не выиграет, и эти нападения показывают, насколько он отчаян. Нацеливаясь на грузовые суда и украинскую инфраструктуру, РФ наносит ущерб остальному миру", – отметил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 7 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Силами и средствами украинского ПВО было уничтожено 25 из 33 запущенных оккупантами БПЛА.

Несколько групп дронов-камикадзе были направлены в основном на Сумщину и Одесщину.

В Одесской области в ночь на 8 сентября были слышны взрывы. Оккупационные войска России запустили в сторону региона 20 ударных дронов-камикадзе, из которых 16 сбили защитники украинского неба.

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