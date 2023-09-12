В Запорожье раздались взрывы: сообщают об обстреле баллистическими ракетами

В Запорожье вечером вторника, 12 сентября, раздались взрывы. Вероятно, российские оккупанты применили баллистические ракеты.

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Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

В частности, взрывы прогремели в городе около 18:20. До этого мониторинговые группы сообщали о том, что в окрестностях Запорожья был зафиксирован российский БПЛА-разведчик.

В Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения. Кроме Запорожской области, тревога была объявлена в Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областях.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко уточнил, что враг нанес удар по Запорожскому району. На данный момент информации о пострадавших и пожарах нет, устанавливается точное место попадания, работают все оперативные службы.

"Враг атаковал Запорожский район баллистической ракетой, тип ракеты устанавливается. Устанавливаем место падения. Знаем, что это Запорожский район. Пострадавших и пожаров нет", – сказал он.

Напомним, в четверг, 7 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Запорожского района. Предварительно, военные преступники Кремля применили баллистическое вооружение.

Накануне войска государства-террориста нанесли ракетный удар по городу Запорожье. В одном из районов облцентра поражен объект гражданской инфраструктуры. Пострадали два работника предприятия.

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