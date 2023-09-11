Россияне расстреляли амбулаторию на Херсонщине: два человека ранены. Фото

Войска Российской Федерации 11 сентября ударили по Станиславской громаде Херсонского района. Пострадала амбулатория, ранения получили двое гражданских.

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Атаку оккупанты совершили днем в понедельник, около 13:50. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

"Российские войска попали по зданию медицинской амбулатории. Минно-взрывные травмы получила фельдшер амбулатории, женщина 33 лет, и пациентка 63 лет. Данные уточняются", – написали в ОГПУ.

Конкретный населенный пункт в ведомстве называть не стали.

По факту обстрела прокуроры начали досудебное расследование, которое касается нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", – добавили в Офисе генпрокурора.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кривом Роге на Днепропетровщине утром 11 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Оккупанты запустили по городу и дроны, и ракеты.

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