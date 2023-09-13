Жителей Румынии во время атаки РФ на Украину призвали скрыться в укрытиях: подробности

Утром среды, 13 сентября, жители румынского округа Тулча получили сообщение RO-Alert с призывом скрыться в укрытиях во время ночной атаки РФ по Одесской области. Их предупредили, что существует возможность падения объектов с воздушного пространства.

Видео дня

Об этом сообщило издание digi24. Сообщение было направлено населению 8 населенных пунктов: Лункавица, Гринду, Исакча, Чеаталкиой, Килия, Сомова, Пардина и Вэкэрень. Эти территории прилегают к украинским городам Рени и Измаил.

"Существует вероятность падения некоторых объектов из воздушного пространства. Сохранять спокойствие! Укрывайтесь в подвалах или приютах гражданской обороны. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома, вдали от окон и наружных стен", – говорилось в сообщении.

Напомним, ночью 13 сентября российские террористы в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными дронами. Есть попадания в Измаильском районе, по меньшей мере 7 человек получили ранения.

Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

В Силах обороны юга сообщили, что над Одесщиной силы ПВО сбили 32 БпЛА типа "Shahed-131/136". Враг атаковал регион в течение 4,5 часов ночью, целя по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Румынии заявили, что усилят меры защиты гражданского населения в приграничных с Украиной населенных пунктах вблизи Дуная. Такое решение было принято, "учитывая неоднократные обстрелы украинских портов".

Теперь населению определенных районов будут рассылать сообщения Ro-Alert в случае угрозы падения обломков ракет или дронов.

– 4 сентября во время массированной атаки РФ на Одесщину часть "шахедов" упала и сдетонировала на территории Румынии. Упавший в Румынии беспилотник атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

– Лишь на третий день после инцидента в Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируется ужесточить меры безопасности.

– 7 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у них не было никакой информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России во время инцидента в Румынии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!