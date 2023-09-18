За сутки на фронте произошло более 35 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

В течение 17 сентября на украинском фронте произошло более 35 боевых столкновений, враг нанес 15 ракетных и более 70 авиаударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Защитники Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия – на Бахмутском.

О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 сентября. Там подчеркнули, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, совершают обстрелы гражданской инфраструктуры, терроризируя мирных жителей.

Так, с начала этих суток ВС РФ уже нанесли массированный удар крылатыми ракетами и ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесщины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Накануне же агрессор бил по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Благодаря боевой работе сил ПВО было уничтожено шесть крылатых ракет и шесть "Шахедов". К несчастью, в результате террористических действий Кремля есть раненные среди гражданских, разрушены жилые дома и повреждена инфраструктура.

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В прифронтовых районах авиационных ударов получили Горки, Павловка, Поповка Сумской области; Надежда – Луганской; Терны, Торское, Северск, Веселое, Андреевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское – Донецкой; Вербовое, Работино, Новоданиловка – Запорожской; Отрядокаменка и Николаевка – Херсонской.

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах для недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки оккупантов в районе Белой Горы на Донетчине. Армия РФ безуспешно пыталась прорвать оборону наших войск у Андреевки. Защитники продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. Там в течение суток они предприняли 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют их отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станция РЭБ врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября ВСУ освободили от оккупантов Клещиевку и продвинулись к востоку от Красногоровки. По данным ISW, оккупанты, потеряв контроль над позициями, пытались контратаковать, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

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