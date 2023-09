ВСУ освободили от оккупантов Клещиевку и продвинулись восточнее Красногоровки: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины 17 сентября освободили село Клещиевка на юг Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

Оккупанты, потеряв контроль над позициями, пытались контратаковать, но не добились никаких подтвержденных успехов. Ход боев проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Бои за Клищевку

Село Клещиевка расположено в 7 км к юго-западу от Бахмута. Накануне пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские силы освободили населенный пункт. В течение дня сами военные опубликовали несколько видео, на которых подтвердили сказанное.

По мнению аналитиков, официальные заявления Украины об освобождении свидетельствуют о том, что Силы обороны свободно действуют в населенном пункте. Ныне российские провоенные блогеры отрицают факт освобождения Клещиевки украинскими силами и утверждают, что ВСУ "контролируют только южную и центральную части" села. При этом один пропагандист указал, что российские войска "закрепились возле железной дороги к востоку и северо-востоку" от населенного пункта, но не удерживают позиции в нем самом.

Видео дня

На кадрах, опубликованных 17 сентября, видно, как украинские войска обстреливают оккупантов на окраине Клещиевки и вынуждают их отступить.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные за день до того, показывают, что ВСУ продвинулись также к востоку от Орехово-Василевки (11 км к северо-западу от Бахмута). Блогеры из РФ утверждают, что их войска "отразили несколько украинских атак" на северный фланг Бахмута и что боевые действия продолжаются возле Андреевки (освобожденного ВСУ села в 10 км к юго-западу от города-крепости), которая, по их словам, является спорной "серой зоной".

В ISW подчеркнули, что 17 сентября российские войска контратаковали в районе Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ отбили пять атак оккупантов в районе Клещиевки и Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута), а также отбили контратаки российских войск возле Андреевки и Курдюмовки (13 км к юго-западу).

Российские блогеры лишь утверждают, что ВС РФ контратакуют возле Клещиевки и безуспешно пытаются вытеснить украинские силы с позиций возле Богдановки (7 км к северо-западу). Капитан ВСУ Илья Евлаш заявил, что в настоящее время на Бахмутское направление переброшены 52 тыс. военнослужащих армии страны-агрессора России.

Продвижение ВСУ в сторону Красногоровки

Отмечается, что 17 сентября украинские войска провели ограниченные наземные атаки на линии фронта Авдеевка – Донецк и продвинулись вперед. Геолокированные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, что ВСУ прошли дальше к востоку от Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки).

При этом министерство обороны РФ заявило, якобы подразделения Южной группировки войск России "отбили нападение украинской армии" в районе Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

По данным ISW, накануне оккупанты продолжили ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка – Донецк, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ добавили, что войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки.

Представитель Таврической группы войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские силы обычно ежедневно проводят от 10 до 15 штурмов в районе Марьинки с использованием мотострелковых подразделений, а также объединенных подразделений "Шторм" и "Шторм-З".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ происходит "медленнее, чем ожидалось, но последовательно". По его словам, для достижения своей цели украинской армии понадобится много времени.

