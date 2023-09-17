Зеленский: Клещиевка – наша, спасибо всем, кто защищает небо и воюет на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военным, защищающим небо над государством. Также особо он отметил бойцов, освободивших населенный пункт Клищиевка вблизи Бахмута Донецкой области.

Об успехах украинской армии лидер государства говорил в вечернем обращении к гражданам 17 сентября. Кроме того, благодарности от президента получили летчики и инженеры Воздушных сил, воины мобильных огневых групп, зенитчики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Спасибо, что постоянно увеличиваете количество сбитых российских ракет и дронов, а значит, и количество спасенных наших людей, нашей инфраструктуры. Спасибо, воины!" – подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил каждую бригаду военных, которые сегодня находятся на передовой.

"От Купянска до Левобережья Херсонщины, от Бахмутского направления до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, ребята, за крепость!" – добавил он.

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"А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, знаменитая 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещиевка! Молодцы!" – подытожил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Однако противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб украинским защитникам.

– Ранее в этот день глава ОП Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, которые держат государственный флаг и боевые флаги своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое", не уточнив, где сделана фотография. Однако в сети появилась информация, что ее могли сделать в Клещиевке под Бахмутом.

– В ВСУ объяснили, что в районах Клищиевки и Курдюмовки в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы удержаться в этих населенных пунктах, ведь их потеря для врага может стать роковой.