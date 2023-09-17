Почему для окупантов важны Клищиевка и Курдюмовка: в ВСУ назвали три причины

В районах Клищиевки и Курдюмовки в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы удержаться в этих населенных пунктах, ведь их потеря для врага может стать роковой.

После того, как оккупанты потеряют свои позиции в Клещиевке и Курдюмовке, линия фронта может испытать значительные изменения. Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки ВСУ, Илья Евлаш, в интервью 24 каналу.

По его словам, у россиян есть три ключевых мотива для удержания своих позиций в районе Клищиевки и Курдюмовки. В частности, это высоты, важные логистические маршруты и фланги Бахмута.

"Все это в комплексе играет очень большую роль на участке фронта Восточной группировки войск. Поскольку потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на карте, как будет выглядеть линия столкновения", – отметил Евлаш.

Более того, это откроет возможность нашим военным продолжать наступление в тыл противника, атаковать командные пункты и склады, где находятся боеприпасы и горюче-смазочные материалы врага.

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Потеря этих позиций также значительно усложнит логистику противника, что в свою очередь будет отражаться на количестве их обстрелов и в целом на обеспечении военной группировки российской армии.

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