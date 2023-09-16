Противник огрызается, но оставляет позиции: в ВСУ рассказали о боях у Клещиевки и Курдюмовки

На Бахмутском направлении продолжается контрнаступление сил обороны на южном фланге. Враг оказывает сопротивление, однако под давлением украинских воинов вынужден отступать.

Теперь защитники имеют успехи вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, украинские воины развивают успех на южном фланге Бахмутского направления, в частности, в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", – очертил текущую ситуацию под Бахмутом Евлаш.

Только на Бахмутском направлении в течение суток было ликвидировано 146 российских оккупантов.

Также уничтожена вражеская техника и вооружение, в частности:

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артиллерийская установка "МСТА-Б";

2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");

8 автомобилей;

несколько дронов разных типов.

Кроме того, украинские воины высадили в воздух вражеский пункт управления беспилотниками, откуда россияне запускали дроны-камикадзе, а также шесть российских складов с боеприпасами.

И ежедневная "демилитаризация" захватчиков дает свои плоды.

"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", – отметил Евлаш.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что у российских войск ухудшилось положение к югу от Бахмута. Поражения оккупантов на Бахмутском направлении вызвали истерику среди российских "военкоров", они делают заявления о ситуации, которые кардинально противоречат друг другу.

Кроме того, аналитики отметили, что на протяжении 14-15 сентября украинские воины форсировали Днепр на Херсонщине. Там у захватчиков наблюдается как кадровый, так и снарядный "голод".