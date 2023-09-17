'Украина всегда возвращает свое': у Зеленского показали фото с украинским флагом в Клещиевке под Бахмутом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое".

Где сделана фотография, Ермак не уточнил. Однако в сети появилась информация, что на фото может быть запечатлена Клещиевка под Бахмутом.

На фотографии кроме сине-желтого флага Украины защитники развернули также боевые знамена полка "Цунами" и бригады Нацполиции "Лють", в состав которой входит этот полк.

В сети уже предположили, что защитники вернули украинские флаги в Клещиевку: именно в районе этого населенного пункта в последнее время вели тяжелые бои воины из полка "Цунами".

В частности, об этом писал журналист Юрий Бутусов.

"Наши воины развернули флаг Украины и флаги боевых бригад в селе Клещиевка. Известно, что в последние дни в этом населенном пункте продолжались ожесточенные бои. Пока официальной информации об освобождении села еще нет. Клещиевка является очень важным населенным пунктом со стратегической точки зрения, особенно в контексте дальнейшего наступления на Бахмутском направлении. Она расположена на господствующих высотах к югу от Бахмута, что позволяет осуществлять осмотр территории и контролировать движение вражеских сил", – отметил Бутусов.

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По данным DeepState, россияне пытаются удержать село.

"Продолжается зачистка Клещиевки, враг пытается зацепиться на краю села, потому что оно имеет для него медийное значение", – отметили там 17 сентября.

Официальных заявлений о возможном переходе Клещиевки под контроль Сил обороны Украины пока не было.

Напомним, о том, что враг с боями отходит в районе Клещиевки, в ВСУ заявляли и раньше. К примеру, 6 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш отмечал, что украинские войска закрепляются на освобожденных рубежах.

"На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клещиевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах", – подчеркивал тогда Евлаш.