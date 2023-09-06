'Враг с боями отходит': в ВСУ рассказали об успехах в Клещиевке под Бахмутом

В Клищиевке продолжаются городские бои, наши защитники метр за метром освобождают украинскую территорию от оккупантов. Враг вынужден отходить, неся значительные потери.

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Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что украинские войска закрепляются на освобожденных рубежах.

"На южном фланге близ Бахмута противник терпит потери в живой силе и технике. Враг с боями продолжает отходить. Наши защитники имеют успех на Клищиевском направлении, освобождая метр за метром нашу землю от оккупантов. Продолжаем закрепляться на освобожденных рубежах", – подчеркнул Евлаш.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск, ВСУ успешно уничтожают технику и живую силу врага. Оккупанты вынуждены отходить из Клещиевки.

"В Клещиевке сейчас продолжаются городские бои. Противник обороняется, но с боями отходит на заранее подготовленные позиции. Мы успешно наносим противнику поражение. Уничтожаем его технику и личный состав. Враг в панике ищет выходы из этой ситуации", – подчеркнул Евлаш.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Генштабе рассказали, что ВСУ добились успехов на направлении Роботино – Новопрокоповка. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что процесс украинского контрнаступления развивается достаточно динамично и активно. А украинцам следует учесть, что наступление в тех условиях, с которыми столкнулись наши войска, – это длительный процесс, а не "сесть и поехать вперед"

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