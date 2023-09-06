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ВСУ добились успехов на направлении Работино – Новопрокоповка и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Иванна Шепель
War
1 минута
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ВСУ добились успехов на направлении Работино – Новопрокоповка и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

В Запорожской области Вооруженные силы Украины преуспели на направлении РоботиноНовопрокоповка. Пока защитники закрепляются на достигнутых позициях.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук передает Military Media Center. Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"На направлении Роботино - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил спикер.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают продвигаться к югу от города Бахмут. Противник несет большие потери в личном составе, материальных ресурсах и технике. Также оккупанты проводят перемещение подразделений и военных резервов.

ВСУ добились успехов на направлении Работино – Новопрокоповка и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
ВСУ добились успехов на направлении Работино – Новопрокоповка и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Силы обороны продвинулись в село Вербовое, которое ранее находилось под контролем российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник выразил мнение, что с наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть". В таких условиях движение тяжелой техники, в частности, танков станет невозможным.

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