Клещиевка окончательно освобождена от оккупантов: ВСУ показали видео

Бойцы Вооруженных сил Украины окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Российских захватчиков из населенного пункта под Бахмутом выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Защитники показали видео из освобожденного от неприятеля села. Ролик опубликован в Facebook 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Населенный пункт Клещиевка окончательно освобожден от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам воинов, противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб украинским защитникам.

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"Работает из всех возможных средств огневого поражения. Искренне благодарим волонтеров и волонтерских организаций, которые являются надежным тылом для нас! Благодарность за постоянную помощь и поддержку! Мы стоим крепко! Ведь это наша земля! Слава Защитникам Украины! Слава Украине!" – добавили воины.

Кроме того, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил информацию об освобождении этого населенного пункта.

"Украинские военные освободили Клещиевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута", – сообщил он Суспільному.

Вскоре об успехе ВСУ сообщили генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава ОП Андрей Ермак.

"Клещиевка – это Украина. Спасибо воинам за деоккупацию украинской земли", – написал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое".