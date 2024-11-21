'Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции': Зеленский резко высказался по поводу удара РФ новой баллистикой по Днепру

За этот год кремлевский диктатор Владимир Путин совершил два шага к серьезной эскалации войны против Украины – это привлечение солдат КНДР к боевым действиям и применение новой баллистической ракеты по Днепру. И т.н. президент РФ пошел на это, "игнорируя всех в мире, призывающих не расширять войну".

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Мир должен на это отреагировать, ведь сейчас сильной реакции мира нет. "Нужно, чтобы Путин чувствовал, что стоят его больные амбиции", – заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский вечером 21 ноября. В своем Telegram-канале он отреагировал на специальное обращение диктатора, записанное Путиным после удара оккупантов по городу Днепр.

Зеленский отметил, что российский главарь "очень чувствителен к такому". "Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля, и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно. Вот что Путин делает", – объяснил президент Украины.

Главе Кремля "плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные в мире". Ведь именно он начал эту совершенно непровоцированную войну и делает все, чтобы она продолжалась уже более 1000 дней.

"Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет", – указал Зеленский.

"И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "Шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну дольше – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет возобновления мира", – отметил он.

Президент призвал реагировать, давить и принуждать РФ "к настоящему миру, который возможен только благодаря силе". "Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 21 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, произошли два пожара.

– Воздушные силы ВСУ заявили, что оккупанты запустили межконтинентальную баллистическую ракету, аэробаллистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь ракет Х-101. Защитники неба сбили шесть Х-101.

– Вечером того же дня Владимир Путин выпустил видеообращение и заявил, что РФ атаковала Днепр баллистической ракетой средней дальности "Орешник" (ранее это название в открытых источниках Россией не упоминалось). Также диктатор объяснил причину применения новейшего оружия.

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