Выжженная земля пропитана кровью: штурмовики показали бои в районе Андреевки. Видео

Украинские защитники показали уникальные кадры освобождения поселка Андреевка Донецкой области. Штурмовики боролись с врагом изо всех сил. Некоторые из наших бойцов получили ранения.

Видео опубликовано в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. Ее бойцы участвовали в сложной операции посреди мглы Донбасса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Волки 3 ШР штурмуют Андреевку, несмотря на потери, плотный огонь вражеской артиллерии и отчаянное сопротивление врага. Так сейчас выглядит поле боя, выжженная земля пропитана кровью и усеяна трупами", – говорится в сообщении.

На кадрах показано, как воины ведут огонь по российским оккупантов и спасают друг друга от ранений. Один из защитников получил пулю в ногу. Все его лицо и руки тоже были в крови.

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Собратья в полевых условиях в разгаре боя оказывали ему первую медицинскую помощь. Между тем, в окопе лежал еще один боец, также ставший мишенью врага.

Напомним, ранее в 3-й бригаде объяснили, почему Андреевка была столь важна. Бои за нее были сложными и долгими, ведь село имело большое значение для оккупантов из-за территориального расположения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время контрнаступательной операции в Андреевке российское командование приказало стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагорического решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

Украинские военные подтвердили, что в Андреевке, расположенной под Бахмутом Донецкой области, повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.

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