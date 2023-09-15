Необходим плацдарм для продвижения дальше: в 3-й бригаде объяснили, почему Андреевка была столь важна

Бои за населенный пункт Андреевка Донецкой области были сложными и долгими. Этот город был очень важен для россиян из-за территориального расположения.

Андреевка является плацдармом для ВСУ для продвижения на Бахмут. Об этом рассказал украинский военный и политический деятель Максим Жорин в Telegram.

"В первую очередь Андреевка – это полный контроль над железной дорогой, которая является опорной линейкой для дальнейшего наступления. То есть, она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении - окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", – написал он.

Как объяснил военный, бои за этот населенный пункт были очень сложными.

"Враг постоянно перебрасывал резервы, потому что для них даже мысль о потере Бахмута – это кошмар. Они убили здесь такое количество своего личного состава, что объяснить это логически невозможно", – добавил он.

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Кроме того, Жорин добавил, что это является большим достижением для ВСУ.

"Многие не верили, что эта задача нам по силам. Но Третья штурмовая справилась, еще раз показав свою силу. И в первую очередь это стало возможным благодаря нашим бойцам", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка. Однако бойцы 3-й штурмовой бригады тогда опровергли это и назвали подобные сообщения вредными.

– Утром 15 сентября в 3-й ОШБр заявили, что село освободили и разбили там 72-ю ОМСБр РФ.

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