Молниеносная операция: в ВСУ рассказали, как разгромили дотла 72-ю бригаду оккупантов и освободили Андреевку

3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины утром 15 августа официально сообщила о деоккупации села Андреевка Бахмутского района Донецкой области. В результате операции 72-го ОМСБр РФ была разбита до тла.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале наших защитников. По состоянию на 8:50 пятницы, 15 сентября, бои в районе продолжались. Украинские Герои продолжают закрепляться на новых позициях.

За двое суток 3-я ОШБр ликвидировала:

– начальника бригадной разведки противника;

– трех комбатов;

– почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники оккупантов.

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