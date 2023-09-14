Андреевка под Бахмутом деоккупирована, Силы обороны закрепляются – Минобороны

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка. В районе этого села, а также Курдюмовки и Клещиевки продолжаются основные бои.

Об этом 14 сентября сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "На Бахмутском направлении мы двигаемся вперед", – отметила она.

По данным Маляр, на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся.

"И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", – рассказала представительница МО.

Андреевка – село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области Украины. Оно расположено в 3 километрах от Клещиевки. Поблизости проходят железнодорожные пути.

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Как писал OBOZREVATEL:

– В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее сообщали, что наши воины продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях фронта. В то же время защитники страны сдерживают наступление российских захватчиков на Купянском и Лиманском направлениях.

– Институт изучения войны в аналитике за 13 сентября отметил, что украинские войска преуспели к югу от Работино на западе Запорожской области.

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