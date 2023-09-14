Где ВСУ продвигаются, а где сдерживают наступление врага: карта боевых действий и данные Генштаба

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях фронта. В то же время, наши защитники сдерживают наступление российских оккупационных войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона. По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Украинские защитники также наступают южнее Бахмута. Там ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

В то же время, оккупанты пытались вести безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

Видео дня

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – сказал Ковалев.

Кроме того, российские захватчики попытались наступать в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области, но понесли значительные потери в живой силе и технике и отошли.

Ранее сообщалось, что главной движущей силой освобождения Роботино в Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты.

Напомним, воины Сил обороны Украины метр за метром продвигаются в районе Роботиного на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону и это усложняет движение украинских бойцов. Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако безуспешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!