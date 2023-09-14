Где ВСУ продвигаются, а где сдерживают наступление врага: карта боевых действий и данные Генштаба
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях фронта. В то же время, наши защитники сдерживают наступление российских оккупационных войск на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона. По его словам, на Мелитопольском направлении Силы обороны наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Украинские защитники также наступают южнее Бахмута. Там ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.
В то же время, оккупанты пытались вести безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.
Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – сказал Ковалев.
Кроме того, российские захватчики попытались наступать в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области, но понесли значительные потери в живой силе и технике и отошли.
Ранее сообщалось, что главной движущей силой освобождения Роботино в Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты.
Напомним, воины Сил обороны Украины метр за метром продвигаются в районе Роботиного на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону и это усложняет движение украинских бойцов. Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако безуспешно.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.
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