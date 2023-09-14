'Буквально метр за метром': воин ВСУ рассказал о продвижении в районе освобожденного Работино. Карта

Воины Сил обороны Украины "метр за метром" продвигаются в районе Работино на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону, это усложняет движение украинских бойцов.

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Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть себе утраченные позиции, однако безуспешно. Об этом в эфире телемарафона в среду, 13 сентября, рассказал военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Игорь Ганненко.

"Чтобы вы понимали, это продвижение метр за метром буквально. Это посадка за посадкой", – сказал он.

Военный отметил, что россияне строили на юге Украины фортификационные сооружения, активно минировали территорию и делали все для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

"Несмотря на это, метр за метром удается продвигаться. Да, конечно, мы за это платим определенную цену, но мы все должны понимать, что мы сейчас имеем определенный исторический шанс, имеем поддержку мира, и нам надо сейчас продолжать освобождать наши территории и возвращать свою землю", – подчеркнул Ганненко.

Подразделения Сил обороны мужественно стоят и не дают врагу отбить территории, которые недавно были освобождены.

"Как только заходит наша пехота на какую-то позицию, сразу же происходит закрепление и уже пехота мужественно стоит и держит позиции", – сказал воин.

При этом оккупанты на юге усиливаются резервами, поскольку основные подразделения врага на этом направлении, сильно истощены.

"Несмотря на то, что враг усиливается, подтягивает резервы, наше продвижение будет продолжаться и метр за метром будем освобождать нашу землю", – добавил военнослужащий.

Накануне представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сказал, что украинские войска имеют успех в районе Работино.

"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", – отметил Ковалев.

Ранее британская газета The Times написала, что главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты. Им приходится сталкиваться с масштабными минными полями оккупантов шириной до полукилометра – враг комбинирует разные мины и ловушки и делает "гамбургеры" сразу из трех противотанковых мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и преимущество над россиянами в небе.

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