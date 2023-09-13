Главным двигателем успеха ВСУ под Работино стали саперы: расчищали путь к вражеским позициям и штурмовали их – The Times

Главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты. Им приходится сталкиваться с масштабными минными полями оккупантов шириной до полукилометра – враг комбинирует разные мины и ловушки и делает "гамбургеры" сразу из трех противотанковых мин.

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Об этом пишет британская газета The Times. Как говорится в статье, Работино стало одним из основных достижений Украины после трех месяцев активного контрнаступления на юге.

25-летний сапер 47-й бригады ВСУ Артур рассказал, что возле Работино саперы работали так, как никогда раньше. Как только их БМП Bradley остановилась возле села и штурмовики бросились к первым домам, враг открыл плотный огонь со скрытых позиций.

Вместе со штурмовиками в первый дом побежали и саперы. Несмотря на постоянные обстрелы, они проверяли его на мины и минные ловушки. Снаряды били прямо по дому, где работали саперы. В том бою Артура уже в третий раз контузило – его дважды подбросила ударная волна. А его напарник Сергей погиб от осколков.

Уцелевшие саперы присоединились к штурмовикам и вместе атаковали окопы противника, рассказал 41-летний стрелок Bradley с позывным "Морок". Тогда почти вся техника вышла из строя – один "Брэдли" подорвался на мине, а машину разминирования УР-77 уничтожила артиллерия.

"Саперы были отчаянными – они бежали вперед с нами, бросая в российские окопы самодельные гранаты, которые сделали из бутылок энергетиков и взрывчатки. Сегодня без саперов мы никуда", – сказал "Морок".

На юге от Орехова оккупанты обустроили большие минные поля, по которым враг бьет артиллерией и которые существенно тормозят продвижение украинских сил. Ширина этих полей может достигать 500 м вместо стандартных 120. Их основа – советские противопехотные мины, мины-ловушки и противотанковые мины ТМ-62.

Иногда российские военные в одну яму закладывают сразу три ТМ-62, чтобы увеличить их разрушительную силу и останавливать западные танки Leopard и Challenger 2. Саперы ВСУ называют такие ловушки "гамбургерами".

"Мы все хотели, чтобы наступление шло быстрее. Но не представляли, насколько большими будут минные поля, как густо они покрыты минами. Все заминировано. Поля, леса, обломки транспортных средств, траншеи – все. Так что мы стали главными солдатами войны, (работаем. – Ред.) по вызову, как доставщики пиццы", – шутит 49-летний сапер 47-й бригады "Дед".

Саперы ведут разминирование буквально плашмя, пишет The Times. Они прокладывают путь пехотинцам прямо до вражеских окопов. А потом сами прыгают в окопы и тоже вступают в бой. Иногда оккупанты минируют даже собственные траншеи.

В бою за Работино один из штурмовиков запаниковал и забежал на минное поле, где ему оторвало ногу. "Деду" пришлось под огнем разминировать широкую полосу земли, чтобы другие смогли достать раненого.

"Когда я работаю, то все в порядке, я сосредоточен. Но между задачами иногда задумываешься, приходит страх и становится тяжело. Все же очень трудно принять, что я могу не выжить. Несмотря на то, что верю в свою работу", – признается сапер Артур.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что украинские военные на Мелитопольском направлении имеют частичный успех в районе Работино, заставляя врага отходить с позиций.

– По данным британской разведки, Россия перебросила на фронт в Украину части своей новой 25-й общевойсковой армии, пытаясь справиться с чрезмерно растянутыми силами. В то же время Украина ведет контрнаступление на трех разных направлениях.

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