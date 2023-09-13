Разведка Британии объяснила, почему РФ срочно перебросила на фронт части новой армии

Россия впервые перебросила в Украину части новой 25-й общевойсковой армии России. Вероятно, срочная отправка их в бой частично обусловлена тем, что Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина ведет контрнаступление на трех разных направлениях.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной на странице Министерства обороны Великобритании в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Кроме того, отмечается, что существует реальная вероятность того, что Россия попытается использовать части 25 САА для восстановления незадействованных резервных сил на театре военных действий, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.

Ведь, как отметили британские разведчики, совсем недавно, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе на работу 25 военнослужащих ВГА утверждалось, что они будут развернуты в Украине только с декабря 2023 года. В настоящее время формирование ориентировано на Луганскую область Украины.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что по состоянию на сегодняшний день страна-агрессор Россия сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины более 420 тысяч своих военнослужащих. Сюда входят и захватчики, которые базируются в украинском Крыму.

При всех этих усилиях, подчеркнул он, РФ с начала полномасштабной войны так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия начала обустраивать свои военные базы в городе Петрозаводске и селе Алакуртти. Последний населенный пункт расположен в 50 километрах от Финляндии, которая является членом НАТО.

– Военные РФ начинают выводить большую часть своих вооруженных сил из состава общей региональной военной группировки, находящейся на территории Беларуси. Сокращение войск с ликвидацией полевых лагерей началось летом.

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