ВСУ добились успехов в районе Работино и Клещиевки, врага заставляют отступать с позиций – Генштаб

На юге и востоке нашего государства продолжается контрнаступление Сил обороны Украины. На Мелитопольском направлении украинские воины имеют частичный успех в районе Работино и заставляют оккупантов отходить с занимаемых позиций.

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В то же время на Бахмутском направлении защитники наступают к югу от оккупированного и разрушенного захватчиками города-крепости. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, украинские войска имеют успех в районе Работино на южном фронте. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию и заставляют противника отступать с занимаемых позиций.

"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", – отметил Ковалев.

Продвигаются защитники Украины и вблизи Бахмута. Частичного успеха они добились в районе Клещиевки к югу от райцентра.

"Имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", – сообщил Ковалев.

На северо-западе от Бахмута украинские воины сдерживают наступление российских войск.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области", – сказал спикер.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ зашли в Опытное возле Авдеевки. Впрочем, по ее словам, там продолжаются ожесточенные бои, и ситуация в населенном пункте может меняться по несколько раз в сутки. Поэтому окончательно говорить об освобождении Опытного пока еще рано.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали об успехах в Андреевке вблизи Бахмута. Сейчас украинские воины закрепляются на достигнутых позициях.