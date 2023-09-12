'Идет закрепление результатов': в ВСУ рассказали об успехах в Андреевке вблизи Бахмута. Карта

Украинская армия имеет успех в селе Андреевка вблизи Бахмута. Сейчас идет закрепление результатов по деоккупации.

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Об этом заявил командир роты ударных БПАК 92-й ОМБр Юрий Федоренко во вторник, 12 сентября. Он отметил, что враг несет очень существенные потери в личном составе и военной технике (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Федоренко подчеркнул – неправильно говорить, что противник отошел. Украинские защитники выбивают врага из каждой посадки, каждого метра и каждого населенного пункта.

Соответственно, следует ориентироваться на заявления Генерального штаба. Как только Генштаб заявит, что то или иное село деоккупировано и находится полностью под контролем Сил обороны, только такую информацию следует распространять.

Что касается Андреевки, то, по словам Федоренко, здесь сейчас идет закрепление результатов по деоккупации.

"Соответственно, как только результат будет достигнут, будет заявление и Генерального штаба", – сказал военный.

Он также призвал ждать официальной информации относительно села Клещиевка, что тоже возле Бахмута, рядом с Андреевкой.

"Единственное скажу, как непосредственный участник этих боев: у нас успехи есть", – подчеркнул Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещиевки и Андреевки. Также защитники отвоевали почти пять квадратных километров, в том числе к югу от Работино и к западу от Вербового.