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"Идет закрепление результатов": в ВСУ рассказали об успехах в Андреевке вблизи Бахмута. Карта

Надежда Данищук
War
1 минута
2,1 т.
'Идет закрепление результатов': в ВСУ рассказали об успехах в Андреевке вблизи Бахмута. Карта

Украинская армия имеет успех в селе Андреевка вблизи Бахмута. Сейчас идет закрепление результатов по деоккупации.

Видео дня

Об этом заявил командир роты ударных БПАК 92-й ОМБр Юрий Федоренко во вторник, 12 сентября. Он отметил, что враг несет очень существенные потери в личном составе и военной технике (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Федоренко подчеркнул – неправильно говорить, что противник отошел. Украинские защитники выбивают врага из каждой посадки, каждого метра и каждого населенного пункта.

Соответственно, следует ориентироваться на заявления Генерального штаба. Как только Генштаб заявит, что то или иное село деоккупировано и находится полностью под контролем Сил обороны, только такую информацию следует распространять.

Что касается Андреевки, то, по словам Федоренко, здесь сейчас идет закрепление результатов по деоккупации.

"Идет закрепление результатов": в ВСУ рассказали об успехах в Андреевке вблизи Бахмута. Карта

"Соответственно, как только результат будет достигнут, будет заявление и Генерального штаба", – сказал военный.

Он также призвал ждать официальной информации относительно села Клещиевка, что тоже возле Бахмута, рядом с Андреевкой.

"Единственное скажу, как непосредственный участник этих боев: у нас успехи есть", – подчеркнул Федоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещиевки и Андреевки. Также защитники отвоевали почти пять квадратных километров, в том числе к югу от Работино и к западу от Вербового.

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