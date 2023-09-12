ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области, Росгвардия вербует в свои ряды экс-наемников ЧВК 'Вагнер' – ISW

Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и достигли успехов в районе Клещиевки и Андреевки. Также защитники отвоевали почти пять квадратных километров, в частности к югу от Работино и к западу от Вербового.

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Тем временем в России начали вербовать бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа осужденных для службы в Росгвардии: их отправляют "охранять стратегические объекты" на временно оккупированных территориях Украины. Об этом идет речь в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

11 сентября Силы обороны Украины продолжали контрнаступление на Донетчине и Запорожье и добились продвижения в районе Бахмута, а также возле Работино и Вербового.

Проанализировав официальные заявления украинских военных, в ISW отметили, что в течение последней недели Силы обороны освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута).

Есть успехи у украинских войск и на западе Запорожской области. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за неделю на Таврийском оперативном направлении отвоевали в общей сложности 4,8 квадратных километров, в частности южнее Работино (10 км к юго-востоку от Орехова) и западнее Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова).

Тем временем в России – своя атмосфера. Одно из оппозиционных российских СМИ накануне, 11 сентября, сообщило, что бывших наемников ЧВК "Вагнер", завербованных туда из мест лишения свободы, теперь вербуют в Росгвардию. Так, предполагают в ISW, в РФ планируют решить сразу две проблемы: подчинить властям остатки ЧВК и укрепить аппарат внутренней безопасности России.

"Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило 11 сентября, что родственники ранее отбывавших тюремное заключение бывших бойцов "Вагнера" рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашения служить в Росгвардии после серии тестов и аттестаций. Издание отметило, что Росгвардия просит бывших вагнеровцев пройти проверку безопасности и предоставить документы об официальном помиловании отбывающих наказание, а также документы о заключении ими контрактов с "Вагнером", – пишут аналитики ISW.

Журналисты также пообщались с военнослужащим Росгвардии из Москвы, который рассказал, что в его подразделении служат бывшие бойцы этой ЧВК, в том числе без опыта службы в регулярной армии.

При этом, по словам еще одного собеседника издания, росгвардейца из Ростова-на-Дону, таких "новобранцев" из его подразделения перебрасывают на временно оккупированные территории Украины для охраны "стратегических объектов".

"Возможная активная вербовка Росгвардией бывших боевиков "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства по усилению роли Росгвардии как органа внутренней безопасности после вооруженного восстания "Вагнера" 24 июня. ISW ранее сообщал о передаче в Росгвардию после мятежа подразделений "Грома" (элитных специальных подразделений по борьбе с наркотиками МВД России) и тяжелого вооружения", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что войска РФ не эвакуируют своих раненых и убитых с поля боя. Этот факт побудил некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач.

Но этим "свежие" проблемы оккупационной армии не исчерпываются. Оккупанты из состава ДШРГ "Русич" также пожаловались, что дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, также российским силам не хватает снарядов "Краснополь" с лазерным наведением и БПЛА для их наведения.