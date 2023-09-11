Войска РФ не эвакуируют своих раненых и убитых с поля боя, проблемы в армии Путина нарастают – ISW

В армии государства-террориста России все больше нарастают проблемы, мешающие их операциям на линии фронта в Украине. В первую очередь тот факт, что оккупанты не эвакуируют раненых и погибших из прифронтовых зон и передовой побудил некоторых российских военнослужащих отказаться от выполнения боевых задач.

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Кроме того, дальность и точность российской контрбатарейной борьбы уступают украинским возможностям, также российским силам не хватает снарядов "Краснополь" с лазерным наведением и БПЛА для их наведения. Перечень проблем захватчиков обнародовала диверсионно-разведывательная группа "Русич", крайне правое российское нерегулярное военизированное подразделение, сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики также указали, что среди других жалоб российской ДРГ такие:

– РСЗО "Торнадо-С" менее устойчивы к радиоэлектронной борьбе (РЕБ), чем украинские системы HIMARS;

– проблемы с коммуникацией между подразделениями, поскольку многие российские военные самостоятельно покупают средства связи, а их модели часто отличаются.

"Группа "Русич", возможно, имеет эти проблемы с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска в целом, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование. Но ISW регулярно наблюдала, как другие российские подразделения высказывали аналогичные проблемы с возможностями контрбатарейной борьбы, связи и эвакуации", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ОК "Юг" отметили, что украинские военные создали для оккупантов на юге серьезные проблемы с логистикой. Благодаря поражениям мостов и эффективной контрбатарейной работе сил обороны Украины захватчикам не удается наладить обеспечение.

– В ISW отметили, что враг внес существенные изменения в систему своего командования и управления, чтобы защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией на войне в Украине. Проблема связи усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине.