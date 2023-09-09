России пришлось внести изменения в командование оккупантов из-за контрнаступления Украины, но проблемы все равно есть – ISW

Российские оккупанты пытаются защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией на войне в Украине. В частности, враг внес существенные изменения в систему своего командования и управления.

Видео дня

Оккупанты вывели передовые командные пункты за пределы досягаемости большинства украинских ударных систем и разместили их дальше под землей и за хорошо защищенными позициями. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По информации заместителя директора по анализу Центра безопасности и новейших технологий (CSET) Маргариты Конаевой и научного сотрудника CSET Оуэна Дэниэлса, пока неясно использовали ли российские оккупанты более защищенную командную инфраструктуру по всей линии фронта или в каком-то определенном участке. В то же время известно, что захватчики пытаются улучшить связь между командными пунктами и частями на фронте, проложив полевые кабели и используя более безопасную радиосвязь.

Королевский институт объединенных служб заявил, что армия РФ также пытается улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений, которые требуют меньше подготовки. Однако радиосигналы на уровне батальона и ниже по-прежнему часто не зашифрованы и российские оккупанты часто передают конфиденциальную информацию по незащищенным каналам.

Конаева и Дэниелс пришли к выводу, что российские войска сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной структуры управления для обмена информацией между различными подразделениями в режиме реального времени. При этом проблема связи усугубляется нынешней структурой российских сил в Украине. Группировка российских войск состоит как из регулярных, так и из нерегулярных подразделений, часто развернутых вместе и отдельно от своих базовых формирований, что еще больше усложняет усилия интеграции подразделений.

Так, в Запорожской области российские силы состоят из частей 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ), воздушно-десантных войск, спецназа, морской пехоты, нерегулярных добровольческих батальонов и бригад, полностью состоящих из мобилизованных. Командование РФ изо всех сил пытается обмениваться информацией и создавать общее командное пространство между этими широко разрозненными силами.

Также аналитики обратили внимание, что российские войска делают акцент на использование комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В начале полномасштабной войны оккупанты рассредоточили развертывание комплексов РЭБ с концентрации примерно 10 комплексов на каждые 20 километров линии фронта до 1 крупной системы РЭБ на каждые 10 километров. При этом по мере необходимости развертываются дополнительные вспомогательные средства РЭБ.

Рассредоточение средств РЭБ позволяет предположить, что российские оккупанты улучшили прикрытие, которое обеспечивает один комплекс РЭБ. Хотя эксперты отметили, что у систем все еще есть проблемы с ограниченным охватом. Конаева и Дэниелс считают, что эти системы РЭБ продолжают создавать проблемы для украинских дронов, передающих информацию о целях и обеспечивающих защиту украинских сигналов.

Напомним, в Генштабе Эстонии сообщили, что воинам Сил обороны Украины, вероятно, удалось прорвать передний край обороны оккупационных войск страны-агрессора России в Запорожской области. Сейчас бои идут в окрестностях населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сказал, что ВСУ контролируют "более половины" населенного пункта Клещиевка на Бахмутском направлении. Захватчики еще пытаются удержать "полторы улицы", однако с незначительным успехом и неся при этом значительные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины двигается быстрее, чем новые санкции против России. Но чтобы освобождение наших территорий происходило быстрее, нужно, чтобы Украина получала от партнеров более мощного дальнобойного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!