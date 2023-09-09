ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – Генштаб Эстонии

В Генштабе Эстонии сообщили, что воинам Сил обороны Украины, вероятно, удалось прорвать передний край обороны оккупационных войск страны-агрессора России в Запорожской области. Сейчас бои идут в окрестностях населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

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Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, передает издание ERR. По его словам, речь идет про так называемую "линию Суровикина".

При этом он подчеркнул, что украинская пехота, прорвавшая главную линию обороны российских войск, для продолжения наступления срочно нуждается в дополнительных силах. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону.

"Дальнейший успех украинцев зависит от того, насколько быстро они смогут подтянуть дополнительные резервы и силы", – заявил он.

Кроме того, россияне пытаются контратаковать и тем самым увести украинские силы от Запорожья в направлении Лимана и Кременной.

"Но там россияне не добились успеха. Уже несколько месяцев украинцам удается держать под контролем все попытки прорыва", – сказал Ребо.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин сказал, что ВСУ контролируют "более половины" населенного пункта Клещиевка на Бахмутском направлении. Захватчики еще пытаются удержать "полторы улицы", однако с незначительным успехом и неся при этом значительные потери.

По линии Клещиевка – Андреевка – Курдюмовка оккупанты вынуждены отступать.