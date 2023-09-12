"Точатся бои": Маляр подтвердила, что ВСУ зашли в Опытное возле Авдеевки. Видео
Заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что основной целью российских захватчиков остается весь регион Донбасса, поэтому там происходят ожесточенные бои. Нашим войскам удается давать значительный отпор, освобождать территории и закрепляться на позициях, но учитывая боевую обстановку, делать любые выводы будет весьма скоропостижно.
Тем не менее ВСУ удалось войти в Опытное, частично освободив территорию села в Донецкой области. Об этом чиновница сказала в эфире телемарафона UA Разом.
"Украинские войска действительно вошли в село Опытное возле Авдеевки. Но точатся бои и ситуация может меняться в течение суток несколько раз. Защитникам приходится отбиваться от противника, поэтому говорить окончательно о каком-то результате мы не можем", – заметила Маляр.
Напомним, еще два назад стало известно, что Силы обороны освободили часть села Опытное, однако в Минобороны этой информации не подтверждали. ВСУ закрепляют свои позиции на каждом метре земли, из которой им удалось изгнать захватчиков.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники достигли определенных успехов и на Мелитопольском направлении Запорожской области, но нашим воинам еще предстоит закрепиться на позициях. Контрнаступление защитников страны на юге продолжается.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!