'Это не кино на полтора часа': Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и необходимом Украине оружии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и преимущество над россиянами в небе.

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В то же время глава государства подчеркнул, что только окончательная победа над РФ может принести деоккупацию всех украинских территорий. Об этом Зеленский рассказал в интервью политическому аналитику Фариду Закарии на телеканале CNN.

Зеленский объяснил, что украинской армии нужны тактические баллистические ракеты ATACMS. Глава государства надеется, что во время предстоящего разговора с президентом США Джо Байденом получится достичь желаемого результата.

Президент привел пример, когда американские власти согласились предоставить Украине РСЗО HIMARS. Это вооружение существенно изменило правила игры и повлияло на ход войны. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина надеется получить ATACMS уже этой осенью.

"Прежде всего нам нужно дальнобойное оружие. Дальнобойные системы, артиллерия, боеприпасы. Все говорят про ATACMS, это очень важно. Все говорят об истребителях в небе, это очень важно. Начнем с ATACMS. У меня есть надежда, я буду говорить с президентом Баденом. Его поддержка очень важна для меня. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже это сделал с HIMARS. Это было очень важно. Я буду говорить с Байденом об ATACMS, это не первые переговоры. Я надеюсь, мы получим их осенью. Для нас важно не делать паузу в этом контрнаступлении, поэтому именно они нам очень нужны", – сказал Зеленский.

Также президент заявил о необходимости авиационной составляющей. По словам Зеленского, еще до начала контрнаступления он говорил партнерам, что Украина не контролирует небо. Поэтому передача истребителей также станет важной составляющей для достижения успеха на фронте.

"Следующее – это истребители. Я говорил партнерам до начала контрнаступления, они должны понимать и признать, что мы не контролируем небо. Как нам его контролировать или хотя бы сравняться с Россией в небе. Мы все хотим достичь успеха и счастливого конца. Это не фильм, это не длится полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Победа – это единственная вещь, которая может принести деоккупацию наших территорий", – объяснил Зеленский.

Напомним, американские СМИ со ссылкой на официальные источники в Вашингтоне заявили, что администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, отправит Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским полномасштабным вторжением. В Белом доме якобы уже близки к принятию такого решения.

Ранее бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Вашингтон и правительства других западных стран должны ускорить поставки истребителей в Украину. Кроме того, он призвал представителей Запада не колебаться по поводу отправки Киеву дальнобойных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления ВСУ необходим надводный флот. Так, в случае освобождения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

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