Экс-директор ЦРУ призвал ускорить поставки истребителей в Украину

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что Вашингтон и правительства других западных стран должны ускорить поставки истребителей в Украину. Кроме того, он призвал представителей Запада не колебаться по поводу отправки Киеву дальнобойных ракет.

Видео дня

Петреус подчеркнул, что украинской армии необходимы ракеты большой дальности ATACMS и другие виды дальнобойного вооружения, отправка которых зависит от решения лидеров европейских стран. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам бывшего директора ЦРУ, США должны прекратить дискуссии по поводу отправки тактической ракетной системы ATACMS, дальность действия которой составляет порядка 300 километров. Также он считает, что другие лидеры должны увеличить свою собственную поддержку Сил обороны Украины.

Петреус уверен, что украинские войска могут изменить динамику войны, если будут иметь возможность перерезать сухопутный коридор, который российские оккупанты установили между Крымским полуостровом и другими оккупированными территориями. Однако экс-директор ЦРУ намекнул, что Вашингтон подрывает эти перспективы, колеблясь по поводу некоторых решений, в том числе по ATACMS.

"Я надеюсь, что США предоставят армейскую тактическую ракетную систему, которая удвоит дальность действия по сравнению с тем, что мы предоставили. И я надеюсь, что самолет сможет поступить на вооружение раньше, чем сейчас прогнозируется", – заявил экс-директор ЦРУ.

Напомним, американские СМИ ссылкой на официальные источники в Вашингтоне заявили, что администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, отправит Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским полномасштабным вторжением. В Белом доме якобы уже близки к принятию такого решения.

Ранее сообщалось, что после согласия союзников передать Украине американские истребители F-16, Киев заинтересован и в других моделях. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украина "не собирается ограничивать амбиции получением F-16".

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления ВСУ необходим надводный флот. Так, в случае освобождения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!