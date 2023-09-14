ВСУ продвинулись по двум направлениям фронта: в ISW оценили ход боев и рассказали о новых проблемах Кремля с ЧВК 'Вагнер'

Украинские войска продолжают продвигаться на западе Запорожской области и приблизились к городу Бахмут. В течение 13 сентября контрнаступательные операции продолжались на обоих участках фронта.

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Об этом говорится в аналитике Института изучения войны за 13 сентября (ISW). Также в аналитическом центре сообщили о конфликте между Министерством обороны России и группой "Вагнера" в Сирии.

Как отмечают в ISW, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 сентября, украинские войска преуспели к югу от города Работино на западе Запорожской области.

В то же время Генеральный штаб Украины 13 сентября сообщил о частичных достижениях украинских войск в районе Работино, а также вблизи городка Клещиевка (расположенного за 7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) по направлению к Бахмуту.

Также аналитики ISW сообщили об активных мерах Министерства обороны России по блокированию операций группы "Вагнера" в Сирии. Известный российский милблогер, имеющий связи с Кремлем, сообщил 13 сентября, что Министерство обороны России перекрывало ротацию ЧВК "Вагнер" из Африки из-за авиабазы Хмеймим в Латакии, Сирия. Это привело к переговорам между силами "Вагнера" и Министерством обороны Сирии о возможности ротации через авиабазу Тиас в губернаторстве Хомс. По словам блогера, МО России принимало меры на взлетно-посадочной полосе, чтобы воспрепятствовать приземлению самолета "Вагнера" 12 сентября, и позже развернуло вертолеты, угрожая сбить самолет наемников. Также отмечалось, что руководство группы "Вагнера" в Сирии связалось с заместителем министра обороны России генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым, разрешившим самолету "Вагнера" приземлиться.

Так, конфликт между Министерством обороны России и ЧВК "Вагнер" в Сирии свидетельствует о том, что "вагнеровцы" еще могут иметь организованное руководство, и Министерство обороны России выражает обеспокоенность относительно независимости сирийского контингента "Вагнера".

В то же время способность ЧВК "Вагнер" проводить переговоры с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны России и Министерства обороны Сирии свидетельствует о том, что группа "Вагнера", возможно, сохранила еще достаточно организованное руководство, чтобы действовать полунезависимо от Министерства обороны России.

Как пишут в ISW, решение МО России отказать "Вагнеру" в использовании авиабазы Хмеймим и сорвать ротацию сил свидетельствует о том, что Министерство обороны, возможно, обеспокоено тем, что группа "Вагнера" действует менее координированно с российскими военными в Сирии, хотя конкретные причины остаются неопределенными. В то же время, "вагнеровцы" в Сирии могут иметь лучшую боевую подготовку, чем контингент "Вагнера" в других африканских странах, благодаря определенной комбинации подготовки, обеспечения и организации. Министерство обороны также может быть обеспокоено тем, что сирийский контингент "вагнеровцев" более лоялен к личности Пригожина, чем другие наемники.

Напомним, что в Беларуси в селе Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток лагеря ЧВК "Вагнер", начавшийся еще 28 июля. Их по состоянию на 8 сентября "пропало" уже около половины.

Ранее в ГУР рассказали, уверены ли на 100% в гибели Пригожина в авиакатастрофе. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что в ситуации со смертью Пригожина пока еще остаются незакрытые вопросы.

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