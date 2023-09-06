В ГУР рассказали, уверены ли на 100% в гибели Пригожина в авиакатастрофе

У украинской разведки нет стопроцентной уверенности в том, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб во время авиакатастрофы в Тверской области РФ 23 августа. В то же время в ГУР подтверждают информацию о смерти его сообщника Дмитрия Уткина.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время интервью Укринформу. Он отметил, что в ситуации со смертью Пригожина пока остаются незакрытые вопросы.

"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил он.

Юсов не стал вдаваться в подробности сказанного, но добавил, что в ГУР могут подтвердить смерть Уткина и других приспешников лидера наемников Пригожина. Однако по поводу самой смерти предводителя "Вагнера", он отметил, что "надо еще некоторое время подождать".

Напомним, что вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 км от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Впоследствии в России официально подтвердили гибель владельца ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе. Экспертиза ДНК установила личности всех десяти погибших.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в свое время составил тайную инструкцию с алгоритмами действий ЧВК при разных сценариях. Даже при устранении всей верхушки наемников – Пригожина, Уткина, Чекалова. Согласно его рекомендациям, предводителем "Вагнера" должен был стать командир с позывным "Лотос".

Основателя российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 29 августа похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате. Президента России Владимира Путина на нем не было.

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