Во время освобождения Андреевки оккупанты открыли огонь по своим из-за массовой сдачи в плен

Во время контрнаступальной операции в Андреевке Волновахского района Донецкой области российское командование отдало приказ стрелять по собственным солдатам. Причиной такого фантасмагоричного решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

Об этом рассказал командир Третьей штурмовой бригады и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий на своем Telegram-канале. Именно его бойцы занимались освобождением стратегически важного населенного пункта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается – все наши цели, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль", – рассказал защитник.

Билецкий посчитал, что Россия провела операцию по уничтожению собственных солдат на грани фантастики. А также заверил, что ключевые кадры из Андреевки, где восстановлен украинский флаг, еще впереди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, освобождение Андреевки крайне важно, поскольку она является плацдармом для ВСУ для продвижения на Бахмут.

Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько рассказала, что Андреевка – это небольшое село, где не было собственной инфраструктуры и даже отделения почты. До начала большой войны там проживало 77 человек, в основном пожилые люди.

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