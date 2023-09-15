В освобожденной Андреевке под Бахмутом повреждены все дома: как выглядит село с высоты. Видео

В Андреевке, которая находится под Бахмутом Донецкой области, повреждены или полностью уничтожены абсолютно все дома. Это село является одним из эпицентров битвы на южном фланге Бахмута.

Утром 15 сентября воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подтвердили, что российских оккупантов прогнали из Андреевки. Видео, снятое дроном над населенным пунктом, опубликовало "Суспільне Донбас" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько рассказала, что Андреевка – это небольшое село, где не было собственной инфраструктуры и даже отделения почты. До начала большой войны там проживало 77 человек, в основном пожилые люди.

Село находится в 3 км от Клещиевки. По словам Данько, жители Андреевки ездили за пенсией и почтой в соседнюю Клещиевку.

Видео дня

Боевые действия в населенном пункте, как заявила староста, начались с сентября 2022 года. Все люди были эвакуированы в более безопасные регионы Украины, сказала Данько. К моменту оккупации жители уже покинули село.

На видео, которое появилось в сети, видно, что недалеко от изувеченных домов проходит железная дорога. Земля повсюду усеяна воронками, а высоких деревьев в селе нет – все они уничтожены обстрелами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Андреевка. Однако бойцы 3-й штурмовой бригады тогда опровергли это и назвали подобные сообщения вредными.

– Утром 15 сентября в 3-й ОШБр заявили, что село освободили и разбили там 72-ю ОМСБр РФ.

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