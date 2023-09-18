Генерал Милли о контрнаступлении Украины: медленнее, чем ожидалось, но последовательно

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ проходит "медленнее, чем ожидалось, но последовательно". При этом для достижения своих целей украинской армии понадобится много времени.

Об этом генерал говорил в беседе с телеканалом CNN. Милли отверг критику украинского наступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они не потерпели неудачу. Есть комментарии о том, что это наступление каким-то образом провалилось, но оно не провалилось", – сказал Милли.

"Однако "потребуется много времени", чтобы достичь цели, сформулированной президентом Украины Владимиром Зеленским и "вышвырнуть" российскую армию из соседней страны", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее Милли заявил, что рано говорить о том, провалилось ли украинское контрнаступление, тем более Украина уже в скором времени получит истребители F-16.

"У украинцев осталось еще значительное количество боевой силы. Поэтому, откровенно говоря, еще слишком рано говорить о том, удалось это или провалилось. Очевидно, что на сегодняшний день это имело частичный успех. Теперь скорость, с которой идет наступление, медленнее, чем планировалось", – отметил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что масштабное российское вторжение в Украину провалилось, что важно для Украины и для безопасности всей Европы. Норвегия и дальше будет твердо поддерживать украинскую оборону, в частности, в рамках пятилетней программы Осло предоставит Киеву около 7,5 млрд евро.

– 17 августа бойцы ВСУ окончательно освободили Клещиевку Донецкой области. Российских захватчиков из населенного пункта под Бахмутом выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".