'Это еще не конец': генерал Милли призвал не спешить с выводами об успехе или неудаче контрнаступления ВСУ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что рано говорить о том, провалилось ли украинское контрнаступление. Он также заявил, что Украина уже в скором времени получит истребители F-16.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на интервью генерала иорданскому телеканалу Al-Mamlaka. в ходе интервью Милли заявил, что контрнаступление украинских сил против российского вторжения идет медленно, но имеет частичный успех.

"F-16. На самом деле это двигается вперед. Следовательно, существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16... в скором будущем", – сказал он.

Милли отметил, что украинцы столкнулись с мощной российской обороной, оккупанты месяцами готовили минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона". Теперь эти сложные линии обороны одолевают украинские военные.

"У украинцев осталось еще значительное количество боевой силы. Поэтому, откровенно говоря, еще слишком рано говорить о том, удалось это или провалилось, – заявил Милли. – Очевидно, что на сегодняшний день это имело частичный успех. Теперь скорость, с которой идет наступление, медленнее, чем планировалось".

Как сообщалось ранее, Украина "в скором будущем" получит американские истребители F-16. Однако решение о передаче украинской армии тактических ракетных систем ATACMS до сих пор не принято.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности получения западных истребителей F-16. Он заявил, что сначала Украина надеялась получить от своих западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16. Но в результате достигнуты договоренности о передаче большего количества этих самолетов.

В частности, Дания вызвалась передать 19 истребителей, Нидерланды – еще 42. СМИ также сообщили, что Норвегия передаст Украине истребители F-16, однако о каком количестве самолетов может идти речь, пока неизвестно.