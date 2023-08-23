"F-16 станет главным самолетом Воздушных сил Украины": Зеленский рассказал подробности получения западных истребителей. Видео
Президент Владимир Зеленский официально заявил, что в начале Украина надеялась получить от своих западных партнеров лишь 12 американских истребителей F-16. Но в итоге удачно договорилась о передаче намного большего количества этих самолетов.
Об этом глава государства рассказалл на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы 23 августа. Именно истребители станут основными самолетами будущего флота Украины.
"Относительно F-16 – главного самолета нашего будущего флота, есть четкая договоренность с Данией, у нас будет 19 истребителей, они будут идти разными этапами... Относительно ситуации с Нидерландами. Мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолета, больше у них нет. Из них на 18-ти мы будем проходить обучение. Когда мы научимся летать, мы сможем получить эти 18 самолетов, – отметил Зеленский.
Он отметил, что это очень серьезное количество самолетов.
Также он добавил, что изначально он обсуждал с партнерами передачу хотя бы 12 самолетов F-16.
Президент акцентировал внимание на том, что передача самолетов будет зависеть от подготовки пилотов и инфраструктуры.
"К сожалению, это будет не быстро, и это зависит от нас, потому что мы должны предоставить своих пилотов, специалистов, инженеров. Скажу вам так, пилотов обслуживают десятки специалистов. Поэтому нам важно всех ребят отобрать, отправить, я уже не говорю о переводчиках и так далее. Кроме того, нам надо подготовить инфраструктуру. Вы понимаете, что наша инфраструктура – не для F-16", – говорит он.
Также Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией о предоставлении площадки для тренировки пилотов.
Напомним, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что его страна поставила Украине ограничения на применение истребителей F-16. По его словам, после того как украинские военные получат на вооружение эти самолеты, они не смогут наносить удары по территории государства-террориста России.
Украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.
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