Украине поставили условие применения истребителей F-16: какие ограничения будут действовать и как проходит обучение пилотов

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что его страна поставила Украине ограничения на применение истребителей F-16. По его словам, после того как украинские военные получат на вооружение эти самолеты, они не смогут наносить удары по территории государства-террориста России.

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Эллеманн-Йенсен считает, что F-16 нужны для того, чтобы вытеснить врага с территории Украины. Об этом сообщает издание Kristeligt Dagblad.

Накануне стало известно, что Дания согласилась предоставить Украине 19 единиц истребителей F-16. Эллеманн-Йенсен говорит, что датские истребители должны выполнять боевые задания исключительно на территории Украины.

"Самолеты даем при условии, что они используются для вытеснения врага с территории Украины. И не более того. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", – говорит Эллеманн-Йенсен.

В свою очередь председатель Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен также добавил, что истребители не должны применяться за пределами Украины.

"Важно, что их используют для самозащиты в Украине. Идея состоит в том, чтобы не использовать самолеты для нападения на Россию. Мы должны помнить, что там есть разделительная линия", – говорит Сёрен Папе Поулсен.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на сегодняшний день в Дании проходят обучение 70 человек. В эфире телемарафона он уточнил, что это не только пилоты, которые непосредственно будут выполнять боевые задания.

"Среди тех 70 не все пилоты. Авиация – это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты и те, которые их обеспечивает. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторами. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", – рассказал Игнат.

При этом он подчеркнул, что это только первая волна военных, которые обучаются пилотированию F-16. Когда этот персонал завершит обучение, в Данию отправится вторая, а затем третья волна пилотов.

Напомним, украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимание будет уделено миссиям, которые присущи реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

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