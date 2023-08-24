Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ

Норвегия передаст Украине истребители F-16. Таким образом, Королевство станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставит Киеву боевые самолеты.

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Об этом сообщает издание TV2, ссылаясь на информацию собственных источников. "Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила подарить Украине F-16", – говорится в материале.

Примечательно, что сегодня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре находится с официальным визитом в Киеве.

В июне Стёре был лично приглашен президентом Украины Владимиром Зеленским. Он хотел, чтобы премьер-министр присутствовал на Дне Независимости Украины, который отмечается в день обретения страной независимости от Советского Союза в 1991 году.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм заявил, что его ведомство поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Он призвал к тому, чтобы парламент страны согласовал эту инициативу.

Напомним, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что его страна поставила Украине ограничения на применение истребителей F-16. По его словам, после того как украинские военные получат на вооружение эти самолеты, они не смогут наносить удары по территории государства-террориста России.

Украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

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