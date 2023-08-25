Вопрос 'на столе': генерал Милли объяснил позицию США относительно возможности предоставления Украине ATACMS

Украина "в недалеком будущем" получит американские истребители F-16. Решение же о передаче украинской армии тактических ракетных систем ATACMS до сих пор не принято.

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Дискуссии по поводу этих ракет продолжаются, свое окончательное слово еще не сказал президент США Джо Байден. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью иорданскому каналу Al-Mamlaka.

Милли отметил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 "двигается вперед".

"F-16. На самом деле это двигается вперед. Существует программа обучения, и они, вероятно, получат F-16… в недалеком будущем", – отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

А вот вопрос передачи армейских тактических ракетных систем дальнего действия ATACMS до сих пор вызывает оживленные дискуссии. Украина просит об этих системах поражать тыл врага: в зависимости от модификации их дальность достигает 300 км.

"Они получили дальнобойную артиллерию с помощью управляемой ракетной системы залпового огня (GMLRS), а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть и в других странах. Таким образом они получили много артиллерии", – заявил Милли, отметив, что "ATACMS – спорная тема ".

По словам американского генерала, Украина не получила ATACMS по многим причинам, а вопрос до сих пор "на столе".

"Президент Байден на данный момент не сказал ни "нет", ни "да"", – отметил Милли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности получения западных истребителей F-16. Он заявил, что сначала Украина надеялась получить от своих западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16. Но в результате достигнуты договоренности о передаче большего количества этих самолетов.

Дания Дания вызвалась передать 19 истребителей, Нидерланды – еще 42. СМИ также сообщили, что Норвегия передаст Украине истребители F-16, однако о каком количестве самолетов может идти речь, пока неизвестно.

После этого стало известно, что в США решили учить украинцев на F-16. Обучение начнется осенью.