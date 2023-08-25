В Пентагоне подтвердили, что будут учить украинцев на F-16 и озвучили сроки

В министерстве обороны США подтвердили, что в ближайшее время страна присоединится к программе по обучению пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. Речь идет про обучение "несколькых" летчиков.

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Об этом сказал представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге в четверг, 24 августа, передает CNN. Точное количество пилотов, которые пройдут обучение, он не назвал.

Кроме них, учится также будут десятки человек обслуживающего персонала.

Обучения состоятся на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона. Они начнутся, как сказал представитель американского оборонного ведомства, "после курсов по английскому языку в сентябре и в октябре".

Райдер добавил, что Вашингтон будет обучать украинских воинов пилотировать и обслуживать истребители F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины". Американская подготовка таким образом дополнит аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.

Представитель Минобороны США отметил, что пока неизвестно точное число украинцев, которые будут проходить обучение в США, но ожидается, что будет "несколько" летчиков и "десятки" обслуживающего персонала.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Соединенные Штаты начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории. Инициатива предполагает, что в начале этого обучения пилоты будут осваивать английский язык в Техасе, а затем отправятся на многомесячное обучение на базу в Аризоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды и Дания обязались передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

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