В ряде областей Украины воздушная тревога: зафиксирован запуск 'шахедов'

В ночь на среду, 20 сентября, в ряде северных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА "Shahed".

В настоящее время угроза дронов есть в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Военные сообщали, что первая группа "Шахедов" была зафиксирована на севере Полтавщины и двигалась в юго-западном направлении. Вторая группа вражеских БПЛА заходила в воздушное пространство Украины на Сумщине из Курской области РФ.

Позже БПЛА появились и на юге, из-за чего тревога была объявлена в Запорожской области, а затем также в Херсонской и Николаевской.

"Очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины на Сумщине из Курской области, рф. Еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье, двигаются с юга в северо-западном направлении", – отметили в ВС ВСУ.

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Позже тревога была объявлена в Киевской и Кировоградской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. Из-за этого возникли возгорания на промышленных складах, пострадал мужчина, а затем из-под завалов спасатели достали погибшего работника.

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