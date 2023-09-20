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Россия снова атаковала Украину "Шахедами": на Полтавщине прозвучали взрывы

София Закревская
War
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Россия снова атаковала Украину 'Шахедами': на Полтавщине прозвучали взрывы

В ночь на среду, 20 сентября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Противник запускал "Шахеды" небольшими группами, в регионах по вражеским целям работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели в Кременчуге на Полтавщине. Атаку РФ на область подтвердили в Полтавской ОВА.

"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже", – написал начальник ОВА Дмитрий Лунин.

Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО и в других регионах, где были замечены вражеские дроны.

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