Россия снова атаковала Украину 'Шахедами': на Полтавщине прозвучали взрывы

В ночь на среду, 20 сентября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Противник запускал "Шахеды" небольшими группами, в регионах по вражеским целям работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели в Кременчуге на Полтавщине. Атаку РФ на область подтвердили в Полтавской ОВА.

"Враг атакует Полтавщину. До завершения воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Все детали позже", – написал начальник ОВА Дмитрий Лунин.

Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО и в других регионах, где были замечены вражеские дроны.

Дополняется...